(180:a+15*3):8=54:9
Математика
(180:a+15*3):8=54:9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(180:а+15*3):8=54:9 (180:а+45):8=6 180 :а+45=8*6 180:а+45=48 180:а=48-45 180:а=3 а=180:3 а=60
Гость:
(180:а+15*3):8=54:9 180:а+45=6*8 180:а=48-45 180:а=3 а=180:3 а=60 ОТВЕТ: 60
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