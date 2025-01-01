пространство окружающие землю называется ..............
Биология
пространство окружающие землю называется ..............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
среда обитания ( наверно)
Гость:
пространство окружающие землю называется Атмосфера
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