пространство окружающие землю  называется ..............

Биология
пространство окружающие землю  называется ..............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
среда обитания  ( наверно)
Гость:
пространство окружающие землю  называется Атмосфера
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