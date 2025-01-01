укажите верные утверждения. 1. любой вписанный угол окружности равен половине любого ее центрального угла. 2. центром окружности,описанной около прямоугольного треугольника, является середина одного из катетов. 3.около любого р...
Математика
укажите верные утверждения. 1. любой вписанный угол окружности равен половине любого ее центрального угла. 2. центром окружности,описанной около прямоугольного треугольника, является середина одного из катетов. 3.около любого ромба можно описать окружность. 4.в любой прямоугольник можно вписать в окружность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правельный второе и третье утверждение
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