вычислите длину ребра куба, объем которого равен: 1) 64 дм3 2) 54 см3
Геометрия
вычислите длину ребра куба, объем которого равен: 1) 64 дм3 2) 54 см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) V= a³=64(!!! Если Вы владеете корнем кубическим, то далее решаем так: a=∛64=4(дм). Ответ: 4 дм. 2) V= a³=54 a=∛54=∛27·2=3∛2(cм). Ответ: 3∛2 cм.
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