вычислите длину ребра куба, объем которого равен: 1) 64 дм3 2) 54 см3

Гость: Гость:

1) V= a³=64(!!! Если Вы владеете корнем кубическим, то далее решаем так: a=∛64=4(дм). Ответ: 4 дм. 2) V= a³=54 a=∛54=∛27·2=3∛2(cм). Ответ: 3∛2 cм.