Радиусы двух окружностей равны 7 см и 11 см, а расстояние между их центрами равно 19 см.Определите,сколько общих точек имеют эти окружности.
Геометрия
Радиусы двух окружностей равны 7 см и 11 см, а расстояние между их центрами равно 19 см.Определите,сколько общих точек имеют эти окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нисколько. 7 + 11 < 19. Касание происходит если расстояние между центрами равно сумме радиусов. Ну, а если сумма радиусов БОЛЬШЕ расстояние между центрами, то есть 2 общих точки. Очень похоже на неравество треугольника.
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