составте слова которые соответствуют схеме - корень, соединительная гласная о, корень, окончание,

Русский язык
составте слова которые соответствуют схеме - корень, соединительная гласная о, корень, окончание,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  голубоглазый,теплолюбивый,пароход,тысячелетие,белолицый,паровоз,снегопад. Надеюсь хватит)  
Гость:
Лесоруб, зверолов, лежебока.
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