Необходимо составить таблицу истинности: 1) (А эквивалентность В) дизьюнкция (А с палочкой на верху конъюнкция В с палочкой на верху) 2) В с палочкой на верху дизьюнкция (А конъюнкция В)
Экономика
Необходимо составить таблицу истинности: 1) (А эквивалентность В) дизьюнкция (А с палочкой на верху конъюнкция В с палочкой на верху) 2) В с палочкой на верху дизьюнкция (А конъюнкция В)
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