Необходимо составить таблицу истинности: 1) (А эквивалентность В) дизьюнкция  (А с палочкой на верху  конъюнкция В с палочкой на верху) 2) В с палочкой на верху дизьюнкция (А конъюнкция В)  

Экономика
Необходимо составить таблицу истинности: 1) (А эквивалентность В) дизьюнкция  (А с палочкой на верху  конъюнкция В с палочкой на верху) 2) В с палочкой на верху дизьюнкция (А конъюнкция В)  
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