№1692. С помощью микрокалькулятора найдите значение выражения: 284.3 * 159.6 + 51189.1:32.1-651.2*34.8

Математика
№1692. С помощью микрокалькулятора найдите значение выражения: 284.3 * 159.6 + 51189.1:32.1-651.2*34.8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью калькулатора получилось 24307.1960125
Гость:
284.3*159.6+51189.1-651.2*34.8=73731.04  
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