решите уравнение: 3х-1=7х+1
Геометрия
решите уравнение: 3х-1=7х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-1=7х+1 3х+7х=1+1 10х=2 х=5
Гость:
3х-7х=1+1 -4х=2 х=-0,5
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