почему кактусы не цветут,если они зимовали в теплой комнате с сухим воздом????
Биология
почему кактусы не цветут,если они зимовали в теплой комнате с сухим воздом????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
некоторые виды кактусов не цветут или цветут но очень редко.. также возможно повлияли другие внешние факторы... еще возможно что кактусам некоторым нужен влажный воздух и хорошая почва
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