СТРОЕНИЕ ЯЙЦА ПТИЦЫ: 1)Не разбивая яйца, рассмотрите его форму, твердую скорлупу, мелкие поры. При помощи увеличительного стекла выясните, на каком койнце яйка особенно много пор (остром или тупом), и почему?2)По рисунку яйца о...
Биология
СТРОЕНИЕ ЯЙЦА ПТИЦЫ: 1)Не разбивая яйца, рассмотрите его форму, твердую скорлупу, мелкие поры. При помощи увеличительного стекла выясните, на каком койнце яйка особенно много пор (остром или тупом), и почему?2)По рисунку яйца определите число оболочек, объяните их функцию.3)Выяснете, на каком конце яйца(тупом или остром) находится воздушная камера? 4)Осторожно разбив яйцл, положите его на плоскую чашечку, определите, сравнивая с рисунокм его отделы.5)Внимательно рассмотрите форму, расположение, цвет каждой части яйца, объясните их функции.6)Найдите зародышевый диск, объяните причену такого расположения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на тупом, потому что там содержиться канатик который поддерживает все что внутри 2)всего 3 оболочки 1 внешняя, внутреняя , серединная 3)на тупом 4)желток, белок
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