СТРОЕНИЕ ЯЙЦА ПТИЦЫ: 1)Не разбивая яйца, рассмотрите его форму, твердую скорлупу, мелкие поры. При помощи увеличительного стекла выясните, на каком койнце яйка особенно много пор (остром или тупом), и почему?2)По рисунку яйца о...

Биология

СТРОЕНИЕ ЯЙЦА ПТИЦЫ: 1)Не разбивая яйца, рассмотрите его форму, твердую скорлупу, мелкие поры. При помощи увеличительного стекла выясните, на каком койнце яйка особенно много пор (остром или тупом), и почему?2)По рисунку яйца определите число оболочек, объяните их функцию.3)Выяснете, на каком конце яйца(тупом или остром) находится воздушная камера? 4)Осторожно разбив яйцл, положите его на плоскую чашечку, определите, сравнивая с рисунокм его отделы.5)Внимательно рассмотрите форму, расположение, цвет каждой части яйца, объясните их функции.6)Найдите зародышевый диск, объяните причену такого расположения.

Автор: Гость