Вычислите первую и вторую космические скорости для Венеры, если радиус Венеры равен 6100 км, а масса - 4,9 * 10 в 24 степени кг

Физика

Вычислите первую и вторую космические скорости для Венеры, если радиус Венеры равен 6100 км, а масса - 4,9 * 10 в 24 степени кг

Автор: Гость