Вычислите первую и вторую космические скорости для Венеры, если радиус Венеры равен 6100 км, а масса - 4,9 * 10 в 24 степени кг
Физика
Вычислите первую и вторую космические скорости для Венеры, если радиус Венеры равен 6100 км, а масса - 4,9 * 10 в 24 степени кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=sqrt(G*M/r) v2=sqrt(G*M/2r)
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