Продолжение реформ и разработка реформы государственного управления в конце периода царствования Александра II связано с 1) С.Ю. Витте 2) М.Т. Лорис-Меликовым 3) К.П. Победоносцевым 4) А.Х. Бенкендорфом

Обществознание

Продолжение реформ и разработка реформы государственного управления в конце периода царствования Александра II связано с 1) С.Ю. Витте 2) М.Т. Лорис-Меликовым 3) К.П. Победоносцевым 4) А.Х. Бенкендорфом

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