Продолжение реформ и разработка реформы государственного управления в конце периода царствования Александра II связано с 1) С.Ю. Витте 2) М.Т. Лорис-Меликовым 3) К.П. Победоносцевым 4) А.Х. Бенкендорфом

Обществознание
Продолжение реформ и разработка реформы государственного управления в конце периода царствования Александра II связано с 1) С.Ю. Витте 2) М.Т. Лорис-Меликовым 3) К.П. Победоносцевым 4) А.Х. Бенкендорфом
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Гость:
Ответ 2: Лорис-Меликов. Достаточно вспомнить конституцию, написанную им, но,к сожалению, не подписанную Александром 2
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