Велосипедист движется со скоростью 15 км\ч в течение 20 минут.Какую работу совершил велосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98Н
Физика
Велосипедист движется со скоростью 15 км\ч в течение 20 минут.Какую работу совершил велосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*s (сила умножить на путь) =98H*15км/ч*20м=98H*15*10^3м/ч*(1/3)ч=98*5*10^3Дж=490кДж
Гость:
15 км/ч = 15/3,6 = 25/6 м/с 20 мин = 20 * 60 =1200с Поскольку скорость постоянна, то сила сопротивления уравновешивается движущей силой. Расстояние при равномерном движении равно: S = v * t = 25/6 * 1200 = 5000 (м) Работа при действии постоянной силы равна А = Fдв * s = 98 * 5000 = 490000 Дж = 490кДж
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