Велосипедист движется со скоростью 15 км\ч в течение 20 минут.Какую работу совершил велосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98Н

Физика

Велосипедист движется со скоростью 15 км\ч в течение 20 минут.Какую работу совершил велосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98Н

Автор: Гость