расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?
Математика
расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+300= 350 350*70=24500
Гость:
(300+50):70=5(часов) *************************************
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