расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?

Математика
расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+300= 350  350*70=24500 
Гость:
(300+50):70=5(часов)       *************************************
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