расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?

Математика

расстояние от деревни до поселка 50 км,а от поселка до города 300 км. за какое время можно доехать от деревни до города со скоростью 70км.ч?

Автор: Гость