помогите пожалуйста решить эти задания 1-3x≤0                                                                  1/6x меньше 5                                                                  5(y-1,2)-4.6 больше 3y+1  

Гость: Гость:

1) 1-3х меньше или равно 0. -3х меньше или равно -1 меняем знаки х больше или равно 1/3. Ответ: [1/3; +бесконечности). 2) 1/6х меньше 5. х меньше 30. Ответ: (-бесконечности; 30). 3)5 (y-1,2)-4,6 больше 3y+1. 5y-6-4,6-3y-1 больше 0. 2y больше 11,6. y больше 11,6. y больше 5,8. Ответ: (5,8;+бесконечности)