помогите пожалуйста решить эти задания 1-3x≤0                                                                  1/6x меньше 5                                                                  5(y-1,2)-4.6 больше 3y+1  

Алгебра
помогите пожалуйста решить эти задания 1-3x≤0                                                                  1/6x меньше 5                                                                  5(y-1,2)-4.6 больше 3y+1  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-3х меньше или равно 0. -3х меньше или равно -1 меняем знаки х больше или равно 1/3. Ответ: [1/3; +бесконечности). 2) 1/6х меньше 5. х меньше 30. Ответ: (-бесконечности; 30). 3)5 (y-1,2)-4,6 больше 3y+1. 5y-6-4,6-3y-1 больше 0. 2y больше 11,6. y больше 11,6. y больше 5,8. Ответ: (5,8;+бесконечности)
Гость:
1-3x≤0 -3x≤-1|:(-3) х больше и равно 1/3 [1/3; +бесконечность)  1/6x<5 х< (5/1):(1/6) х<30 (-бесконечность;30) 5(y-1,2)-4.6>3y+1 5y-6-4,6>3y+1 5y-3y>1+6+4,6 2y>11,6|:2 y>5,8 (5,8; +бесконечность) Задания решены с помощью метода интервалов 
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