(3x-2)^2-(3x-1)(2x+3) меньше 3x(x-7) Решить неравенство
Алгебра
(3x-2)^2-(3x-1)(2x+3) меньше 3x(x-7) Решить неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3x-2)²-(3x-1)(2x+3)<3x(x-7)9х²-12х+4-(6х²+9х-2х-3)<3х²-21х9х²-12х+4-6х²-7х+3-3х²+21х<02х<-7х<-3,5Ответ (-∞;-3,5)
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