Сторона ромба равна 12 см, его угол - 60 градусов. Вычислите площадь.
Алгебра
Сторона ромба равна 12 см, его угол - 60 градусов. Вычислите площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь ромба = сторона в квадрате * синус угла синус 60 градусов = корень из 3 /2 = 0,8660 12*12*0,8660 = 124,70 (кв.см) Ответ: 124,70 кв.см площадь ромба.
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