Для борьбы с вредителями садовых деревьев применяют раствор медного купороса Можно ли готовить и хранить этот раствор в железном ведре? Ответ подвердите уравнением.

Химия

Для борьбы с вредителями садовых деревьев применяют раствор медного купороса Можно ли готовить и хранить этот раствор в железном ведре? Ответ подвердите уравнением.

Автор: Гость