Для борьбы с вредителями садовых деревьев применяют раствор медного купороса Можно ли готовить и хранить этот раствор в железном ведре? Ответ подвердите уравнением.
Химия
Для борьбы с вредителями садовых деревьев применяют раствор медного купороса Можно ли готовить и хранить этот раствор в железном ведре? Ответ подвердите уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот раствор нельзя хранить в железном ведре, так как железо начинает взаимодействовать с медным купоросом. СuSO4+Fe=FeSO4+Cu
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