Длина свечи 25 см. При горении она убывает в минуту на 2 мм. Сколько минут горела свеча, если от неё остался кусок длиной 16 см?

Математика
Длина свечи 25 см. При горении она убывает в минуту на 2 мм. Сколько минут горела свеча, если от неё остался кусок длиной 16 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-16=9см.=90ммделю на 2 (потому что каждая минута -2мм.) получается 45 минут она горела
Гость:
25см=250мм 16см=160мм 250-160=90 90/2=45
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