Длина свечи 25 см. При горении она убывает в минуту на 2 мм. Сколько минут горела свеча, если от неё остался кусок длиной 16 см?

Математика

Длина свечи 25 см. При горении она убывает в минуту на 2 мм. Сколько минут горела свеча, если от неё остался кусок длиной 16 см?

Автор: Гость