выполни действия 7м85см*412 3кг68г*706

Математика
выполни действия 7м85см*412 3кг68г*706
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7м85см=758см      758*412=312296см=3122м96см 3кг68г=3068г        3068*706= 2166008г=2166кг8г
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