средняя линия трапеции равна 35,а меньшее основание равно 27. найдите большее основание трапеции
Геометрия
средняя линия трапеции равна 35,а меньшее основание равно 27. найдите большее основание трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средня линия в трапеции равна полусумме оснований 35= 27+х\2 27+х=70 х=43
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