Воздушный конденсатор подсоединён к источнику напряжения 24В.Напряженность электрического поля между обкладками конденсатора,расположенными на расстоянии 2см друг от друга равна.....

Физика

Воздушный конденсатор подсоединён к источнику напряжения 24В.Напряженность электрического поля между обкладками конденсатора,расположенными на расстоянии 2см друг от друга равна.....

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