Воздушный конденсатор подсоединён к источнику напряжения 24В.Напряженность электрического поля между обкладками конденсатора,расположенными на расстоянии 2см друг от друга равна.....

Физика
Воздушный конденсатор подсоединён к источнику напряжения 24В.Напряженность электрического поля между обкладками конденсатора,расположенными на расстоянии 2см друг от друга равна.....
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=U/d E=24/0.02 = 1200  В/м.
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