помогите решить задачу Маша и Таня вместе могут вымыть 6 одинаковых окон за 10 часов , а Лена и Маша могут вымыть 8 таких же окон за 15 часов . За сколько часов девочки вымоют 6 окон .работая втроем?

Алгебра
помогите решить задачу Маша и Таня вместе могут вымыть 6 одинаковых окон за 10 часов , а Лена и Маша могут вымыть 8 таких же окон за 15 часов . За сколько часов девочки вымоют 6 окон .работая втроем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. М+Т=6/10 окна в час  2. Т+Л=6/12 = 1/2 ок. в ч.  3. Л+М=8/15 ок. в ч.  из 1: М=6/10-Т  из 2: Л=5/10-Т  Подставляем в 3:  6/10-Т+5/10-Т=8/15  11/10-2Т=8/15  2Т=11/10-6/15  2Т=17/30  Т=17/60 ок. в час. <нашли производительность Тани  Решаем 1. ур-е:  М+17/60=6/10  М=6/10-17/60  М=19/60 ок. в час. < нашли производительность Маши  Решаем 2 ур-е:  17/60+Л=5/10  Л=30/60-17/60  Л=13/60 ок в час < нашли производительность Лены  Теперь складываем:  Т+М+Л=17/60+19/60+13/60 = 49/60 окна в час ( 49/60=0.81667)  Отсюда: (6 окон) / (49/60 ок в ч) = 7,35 часа. 
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