помогите решить задачу Маша и Таня вместе могут вымыть 6 одинаковых окон за 10 часов , а Лена и Маша могут вымыть 8 таких же окон за 15 часов . За сколько часов девочки вымоют 6 окон .работая втроем?

Гость: Гость:

1. М+Т=6/10 окна в час 2. Т+Л=6/12 = 1/2 ок. в ч. 3. Л+М=8/15 ок. в ч. из 1: М=6/10-Т из 2: Л=5/10-Т Подставляем в 3: 6/10-Т+5/10-Т=8/15 11/10-2Т=8/15 2Т=11/10-6/15 2Т=17/30 Т=17/60 ок. в час. <нашли производительность Тани Решаем 1. ур-е: М+17/60=6/10 М=6/10-17/60 М=19/60 ок. в час. < нашли производительность Маши Решаем 2 ур-е: 17/60+Л=5/10 Л=30/60-17/60 Л=13/60 ок в час < нашли производительность Лены Теперь складываем: Т+М+Л=17/60+19/60+13/60 = 49/60 окна в час ( 49/60=0.81667) Отсюда: (6 окон) / (49/60 ок в ч) = 7,35 часа.