помогите написать сочинение на тему нужны ли в жизни сочувствие и сострадание

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Способность человека чувствовать другого человека называется эмпатией. Сочувствие в отличие от эмпатии, есть совместное чувство, настроенность на волну другого человека. Просто слышать, что в душе человека. Проявлять сочувствие – это значит понять, что человек говорит, как он говорит и что делает. Сочувствовать и проявить сострадание человеку, можно только определив его эмоциональное состояние и то, что человек чувствует. Хитрость в определении чувств, которые испытывает собеседник, заключается в пристальном внимании на изменения, происходящие в этом человеке и в его реакции на внешние события. Особенно хорошо читать настроение по жестам, по мимике лица и тону голоса. Чуткое сердце наших близких и родных умеет сочувствовать. Скажем, вы расстроены на работе и решили не беспокоить никого своими проблемами. Но первое, что вы слышите, войдя на порог своего дома – это вопрос, не случилось ли чего-то у вас на работе. Близкие люди способны интуитивно чувствовать друг друга. Стало быть, сочувствовать и сострадать зависит от нашего характера. Известно, преступникам не свойственно ни сочувствовать и ни сострадать. Благотворительность, как многим кажется, присуще больше религиозным деятелям, состоятельным людям и их супругам, а также людям преклонного возраста. Причина такого искаженного мнения лежит в воспитании. С самого раннего возраста особое внимание необходимо уделять воспитанию в детях сочувствия и сострадания. Ребенок не умеющий проявить эти чувства вырастает эгоистическим и жестоким, а в некоторых случаях отсутствие их может стать настоящей трагедией как для родителей, так и для самих детей. Сочувствовать и сострадать, способны только те дети, у которых родители вызывают эти эмоции своим поведением. Чтобы ребенок проявлял заботу и участие к другим, когда им плохо, надо его с детства любить и оградить от всяких наказаний. Если родители вежливы друг с другом и внимательны к другим, заботливы, то и ребенок привыкает вести себя таким образом. Так что сочувствие и сострадание необходимы в жизни. Чтобы сочувствовать, надо собеседника не только выслушать, но также понять и воспринимать его эмоции. Искренне сочувствующий человек испытывает такие же негативные чувства на себе. Сочувствие сближает людей и помогает исцелиться больному. Чем больше мы сочувствуем, тем лучше можем понять отношение людей к нам и изменить отношение других людей к окружающим.