на малый поршень гидравлического пресса производят давление , равное 0,6 МПа . с какой силой давит большой поршень , если его площадь 1000см2 ?
Физика
на малый поршень гидравлического пресса производят давление , равное 0,6 МПа . с какой силой давит большой поршень , если его площадь 1000см2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гидравлическом прессе давление в системе постоянное, поэтому давление на большой поршень равно давлению на малый поршень. Давление на большой поршень р = F/s, где s - площадь большого поршня, F -сила давления на большой поршень. р = 0,6 МПа = 600000 Па, s = 1000 кв.см = 0.1 кв.м F = p / s = 600000 * 0.1 = 60000 H = 60kH.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
задача.. очень нужно)) мастер за час делает на 4 единицы продукции больше, чем ученик. После того, как ученик проработал 6 часов, а мастер 8, они и...
Математика
некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число
Математика