на малый поршень гидравлического пресса производят давление , равное 0,6 МПа . с какой силой давит большой поршень , если его площадь 1000см2 ?

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В гидравлическом прессе давление в системе постоянное, поэтому давление на большой поршень равно давлению на малый поршень. Давление на большой поршень р = F/s, где s - площадь большого поршня, F -сила давления на большой поршень. р = 0,6 МПа = 600000 Па, s = 1000 кв.см = 0.1 кв.м F = p / s = 600000 * 0.1 = 60000 H = 60kH.