некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число

Математика

некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число

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