некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число
Математика
некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
59*92+35+37=5500 59*92= 5428 4928+35=5463 5463+37=5500
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