некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число

Математика
некоторое число уменьшили на 37 единиц,затем разделили на 92 и получили частное 59 и остаток 35,Найди это число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
59*92+35+37=5500 59*92= 5428   4928+35=5463 5463+37=5500 
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