СОЧИНЕНИЕ:Письмо другу на чувашском языке

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СОЧИНЕНИЕ:Письмо другу на чувашском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувашских букв нету.   Сыва-и, Андрей? Аша салам сана, тусам!  Эпе аван пуранатап.Эсе менле веренетен? Асу-аннуне салам кала.  Салампа, санан тус Сергей. Кил ман пата. Сыру сыр! Кететеп! *растяни почерк, чтобы длиннее было* =)
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