составь предложение из слов караван-каравай
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составь предложение из слов караван-каравай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по пустыне плелся огромный караван мама испекла вкусный каравай
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