В механическом цехе было 400станков. в первую смену работало380 станков во вторю- 350 станков. Какой процент станков работал в первую и какой вторую смену?

Математика

В механическом цехе было 400станков. в первую смену работало380 станков во вторю- 350 станков. Какой процент станков работал в первую и какой вторую смену?

Автор: Гость