В механическом цехе было 400станков. в первую смену работало380 станков во вторю- 350 станков. Какой процент станков работал в первую и какой вторую смену?
Математика
В механическом цехе было 400станков. в первую смену работало380 станков во вторю- 350 станков. Какой процент станков работал в первую и какой вторую смену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем за 100% 400 станков,тогда 400-100% 380-х% х=(380*100):400=95% в первую смену 400-100% 350-х% х=(350*100):400=87,5% во вторую
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