из 224 л.молока получают 56 кг.творога.1)сколько литров нужно взять, чтобы получить тем же способом 250 кг.творога? 2)сколько килограммов творога можно получить тем же способом из 896 литров молока
Математика
из 224 л.молока получают 56 кг.творога.1)сколько литров нужно взять, чтобы получить тем же способом 250 кг.творога? 2)сколько килограммов творога можно получить тем же способом из 896 литров молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем из скольки литров молока получают один кг творога 224/56=4 литра 1)чтобы получить 250 кг творога нам нужно взять 250*4=1000 литров молока 2)из 896 литров молока мы получим 896/4=224 кг творога Ответ:1000л 224кг
Гость:
224 л молока--------56 кг творога ? л молока-----------250 кг творога 224*250:56=1000 л ------- молока нужно для получения 250 кг творога 224л-----------56 кг 896 л-----------? кг 896*56:224=224 кг------- творога можно получить из 896 л молока.
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