из 224 л.молока получают 56 кг.творога.1)сколько литров нужно взять, чтобы получить тем же способом 250 кг.творога? 2)сколько килограммов творога можно получить тем же способом из 896 литров молока

Математика

из 224 л.молока получают 56 кг.творога.1)сколько литров нужно взять, чтобы получить тем же способом 250 кг.творога? 2)сколько килограммов творога можно получить тем же способом из 896 литров молока

Автор: Гость