ПАСКАЛЬ.Дано предложение оканчивающиеся точкой. Посчитать количество слов и длину самого длинного слова.

Экономика
ПАСКАЛЬ.Дано предложение оканчивающиеся точкой. Посчитать количество слов и длину самого длинного слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прикрепил прогамму. Если у тебя нет чем открыть ее, открой в Wordе.
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