план повести "детство" Горький прошу быстрее

Литература
план повести "детство" Горький прошу быстрее
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)народ в триллогии М.Горького 2Формирование духовного мира Алеши 3)Сила народа
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