сравнительная хар-ка рек Амазонки и Нила

Гость: Гость:

Исток Амазонки - г. Анды (4840 м над уровнем моря) Исток Нила - р. Рукара (800 м над уровнем моря) Направление течения: Амазонка - с Запада на Восток Нил - с Юга на Север Устье: Амазонка - Атлантич. океан Нил - берега Средиземного моря Длина: Амазонка - 7000 км Нил - 6671 км Основные притоки: Амазонка - Пурус, Мадейра, Журуа (правые) и Рио-Негру, Иса (левые) Нил - Голубой Нил, Собат (правые) и Бахр-эль-Газаль (левые) Каких притоков больше: Амазонка - справа Нил - справа Размер бассейна: Амазонка - 7 млн кв2 Нил - 2870 тыс км2 Хар-ка течения: Амазонка - равнинное Нил - бурное Тип питания: Амазонка - дождевое Нил - дождевое Особенности режима реки: Амазонка - полноводное в теч. года Нил - полноводное в теч. года