Помогите осуществить превращение :) Si -K2SiO3 H2SiO3-SiO2-NaSi3
Химия
Помогите осуществить превращение :) Si -K2SiO3 H2SiO3-SiO2-NaSi3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Si+O2 =SiO2 SiO2 + K2O = K2SiO3 2)H2SiO3 = SiO2 + H2O SiO2 + NaOH = NaSiO3
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