Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2

Физика
Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по перваму закону Ньютона [latex]F=m*a[/latex],отсюда найдем массу m,разделив силу на ускорение.Для начала переведем все в систему с.и 5кН=5000Н m=5000/50=100(кг)
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