за 5 часов плиточник укладывает 20м2 кафельной плитки каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется ,чтобы уложить 45м2 плитки,если за час он будет укладывать на 1м2плитки больше?
Математика
за 5 часов плиточник укладывает 20м2 кафельной плитки каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется ,чтобы уложить 45м2 плитки,если за час он будет укладывать на 1м2плитки больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20/5=4(м2)за час 2)4+1=5(м2) за час если он будет угладывать больше на 1м2 3)45/5=9(ч) он уложит 45м2 плитки
Гость:
1)20:5=4кв.м-кладёт за 1 час. 2)4+1=5кв.м-будет класть за 1 час. 3)45:5=9часов-потребуется.
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