за 5 часов плиточник укладывает 20м2 кафельной плитки каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется ,чтобы уложить 45м2 плитки,если за час он будет укладывать на 1м2плитки больше?

Математика

за 5 часов плиточник укладывает 20м2 кафельной плитки каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется ,чтобы уложить 45м2 плитки,если за час он будет укладывать на 1м2плитки больше?

Автор: Гость