10 предложений на любую тему с орфограммами

Гость: Гость:

1. Мы решили подождать хорошей погоды. (орфограмма: жи-ши) 2. Я могу объяснить задачу. (орфограмма: чу-щу и разделительный ъ перед буквами е, ё, ю, я.) 3. У меня дома живёт хомячок. (орфограмма: жи-ши) 4. Цветы на клумбе долго не приживались. (орфограмма: жи-ши) 5. Не подумаешь — не решишь задачу. (орфограмма: мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице ед. ч.) 6. Из минут состоят часы. (орфограмма: ча-ща) 7. Где не было начала, не будет и конца. (орфограмма: ча-ща) 8. В бою побывать — цену жизни узнать. (орфограмма: жи-ши) 9. Без труда не проживешь. (орфограмма: жи-ши и мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице ед. ч.) 10. Близок локоть, да не укусишь. (орфограмма: мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице ед. ч.)