Сумма двух углов параллелограмма равна 78градусов.Найдите величину острого угла параллелограмма.Ответ дайте в градусах.

Геометрия
Сумма двух углов параллелограмма равна 78градусов.Найдите величину острого угла параллелограмма.Ответ дайте в градусах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол A+ угол C=78, тогда угол С(противолежащий) равен 78/2=39 градусов. Это и есть острые угла параллелограмма Ответ: 39 градусов
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