в одной коробке Х г. конфет. определить массу конфет (в кг) в 100 таких коробках.
Алгебра
в одной коробке Х г. конфет. определить массу конфет (в кг) в 100 таких коробках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень легко 1 класс сама не много подумай
Гость:
Так как в 1кг = 1000г,то в 100 таких коробках 10Х КГ
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