за два дня в киоск привезли 62 кг груш первый день привезли 3 ящика а во второй 2 ящика сколько килограмов груш привезли оддельно каждый день есле маса ящиков одинаковая

Всего ящиков было 3+2=5. Их общий вес 62 кг Вес груш в одном ящике 62:5=12,4 В первый день привезли 12,4*3=37,2 кг Во второй 12,4*2=24,8 кг

Гость: Гость:

В 1-й день - 3 ящика Во 2-й день - 2 ящика Всего - 62 кг Пусть масса одного ящика с грушами будет равна Х кг, тогда масса ящиков, привезенных в первый день, - 3х, во второй - 2х. Зная, что всего было привезено 62 кг груш, составим и решим уравнение: 3х + 2х = 62 5х = 62 х = 12,4 12,4 кг - масса одного ящика с грушами. 12,4 * 2 = 24,8 (кг) - масса груш, привезенных в 1-й магазин. 12,4 * 3 = 37,2 (кг) - масса груш, привезенных во 2-й магазин. Ответ: 24,8 кг; 37,2 кг.