Автомобиль проехал первую часть пути 2,6 час со скор. т78 км/ч а вторую за 3,9 час.средняя скорость на протяжении всего пути 70,2 км/ч. скорость авто на втором участке пути??????????
Математика
Автомобиль проехал первую часть пути 2,6 час со скор. т78 км/ч а вторую за 3,9 час.средняя скорость на протяжении всего пути 70,2 км/ч. скорость авто на втором участке пути??????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весь путь равен S=70.2*(2.6+3.9)=456.3 первая часть пути равна 78*2,6=202,8 км значит вторая 456,3-202,8=253,5 км значит скорость на втором участке равна 253,5/3,9=65 км\ч
Гость:
1) 2,6+3,9=6,5 ч время в пути 2) 6,6 х 70,2= 456,3 км весь путь 3) 78х 2,6 = 202,8 км 1 часть пути 4) 456,3 - 202,8 = 253,5 км 2 часть пути 5) 253,5 : 3,9 = 65 км/ч скорость на втором участке пути.
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