Автомобиль проехал первую часть пути 2,6 час со скор. т78 км/ч а вторую за 3,9 час.средняя скорость на протяжении всего пути 70,2 км/ч. скорость авто на втором участке пути??????????

Математика

Автомобиль проехал первую часть пути 2,6 час со скор. т78 км/ч а вторую за 3,9 час.средняя скорость на протяжении всего пути 70,2 км/ч. скорость авто на втором участке пути??????????

Автор: Гость