Срочно письменный анализ сказки "Дикий Помещик" Салтыков-Щедрин
Литература
Срочно письменный анализ сказки "Дикий Помещик" Салтыков-Щедрин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своих сказках салтыков высмеевает помещиков за их безделье неумелость . Но народ он восхваляет , над презренными помещиками которые только и живут за счёт крестьян . В ней рассказывается о помещеке который ненавидел крестьян и любыми путями пытался их обездолить. Здесь автор рассуждает о том как нахально ведут себя помещики. Главная идея сказки то что помещик без крестьянина не проживёт и дня. .В этой сказке почле того как помещика бросили все крестьяне он превратился в бомжа даже не умывался. Эта сказка наполнена простым смыслом , сдесь нет заумных слов .Всё рассказывается понятно для любого возраста
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