помогите составить предложения с разноспрягаемыми глаголами бежать дать есть хотеть плиз
Русский язык
помогите составить предложения с разноспрягаемыми глаголами бежать дать есть хотеть плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он бежал очень быстро. Учитель дал время подумать над задачей. В каждой шутке есть доля правды.
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