Автотурист проехал в первый день 120 км, что составляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намечанный путь?

Математика
Автотурист проехал в первый день 120 км, что составляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намечанный путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:15*100= 800 км---- длина намечанный путь
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