Автотурист проехал в первый день 120 км, что составляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намечанный путь?

Математика

Автотурист проехал в первый день 120 км, что составляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намечанный путь?

Автор: Гость