1% этого числа равен 43 6% этого числа равны 12 180% этого числа равны 18
Математика
1% этого числа равен 43 6% этого числа равны 12 180% этого числа равны 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1% = 43 100% = х х = 43*100/1 = 4300 6% = 12 100% = у у = 12*100/6 = 1200/6 = 200 180% =18 100% = z z = 18*100/180 = 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
36 монтажников могут смонтировать оборудывание за 120 дней. сколько монтажников потребуется, чтобы выполнить эту работу на 40 дней быстрее?
Геометрия
Твірна конуса = L і утворює з висотою конуса кут α. Знайти площу бічної поверхні і об"єм конуса. Відповідь має бути у буквенному виразі.
Русский язык
помогите составить схему предложений. Корабль вышел в море. ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. в ТУМАНЕ СКРЫЛСЯ РОДНОЙ ГОРОД.
Алгебра
сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвё...