1% этого числа равен 43 6% этого числа равны 12 180% этого числа равны 18

Математика
1% этого числа равен 43 6% этого числа равны 12 180% этого числа равны 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1% = 43 100% = х х = 43*100/1 = 4300   6% = 12 100% = у у = 12*100/6 = 1200/6 = 200   180% =18 100% = z z = 18*100/180 =  10
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