сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?

Алгебра

сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?

Автор: Гость