сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?

Алгебра
сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благопр.исходы\все исходы , тоесть 4\12=3 Ответ 3 способами. Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
CO->CO2->KHCO3->K2CO3->CO2
Ответить
Математика
Среднее арифметическое число двух чисел 4,6. Одно из них равно 5,6, найти другое число
Ответить
Физика
В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25% а давление стало равным 200кПа
Ответить
Русский язык
записать 7 пословиц или поговорок с частицами . разобрать 3 частицы. срочно помогите
Ответить
Математика
для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?
Ответить