сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?
Алгебра
сколькими способами тренер может определить ,кто из 12 спортсменок готовых к участию в эстафете 4 Х 100 м ,побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благопр.исходы\все исходы , тоесть 4\12=3 Ответ 3 способами. Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25% а давление стало равным 200кПа
Русский язык