Среднее арифметическое число двух чисел 4,6. Одно из них равно 5,6, найти другое число
Математика
Среднее арифметическое число двух чисел 4,6. Одно из них равно 5,6, найти другое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6 (а+5,6)/2=4,6 а+5,6=9,2 а=9,2-5,6=3,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25% а давление стало равным 200кПа
Русский язык
Математика
для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?
Физика
Пожарный насос развивает мощность 6 кВт. На какой этаж он может подавать емеминутно 1500 л воды? расстояние между этажами 3 м.