Среднее арифметическое число двух чисел 4,6. Одно из них равно 5,6, найти другое число

Математика
Среднее арифметическое число двух чисел 4,6. Одно из них равно 5,6, найти другое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6 (а+5,6)/2=4,6   а+5,6=9,2    а=9,2-5,6=3,6
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