для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?
Математика
для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150*8=1200 руб. - стоят куклы 150:3=50 руб. - стоит один мяч 50*15=750руб. - стоят мячи 1200+750=1950 руб. Ответ:1950 рублей составляет вся покупка.
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