для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?

Математика

для детского сада купили 15 одинаковых мячей и 8 кукол по одной цене.кукла стоит 150руб,а мяч в 3 раза дешевле куклы. сколько стоит вся покупка?

Автор: Гость