составьте уравнения возможных реакций,согласно правилу. Основные и кислотные оксиды взаимодействуют друг с другом при этом образуются соли. 1)SO3 + NA2O 2)K20 + MG0 3)CAO+ CO2 4)N2O5 + BAO 5)SIO2 + P2O5 6)P2O5 + CAO
Химия
составьте уравнения возможных реакций,согласно правилу. Основные и кислотные оксиды взаимодействуют друг с другом при этом образуются соли. 1)SO3 + NA2O 2)K20 + MG0 3)CAO+ CO2 4)N2O5 + BAO 5)SIO2 + P2O5 6)P2O5 + CAO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) SO3 + Na2O = Na2SO4 - сульфат натрия 2) K2O + MgO - реакция не пойдёт (основной оксид + основной оксид) 3) CaO + CO2 = CaCO3 - карбонат кальция 4) N2O5 + BaO = Ba(NO3)2 - нитрат бария 5) SiO2 + P2O5 - реакция не пойдёт (кислотный оксид + кислотный оксид) 6) P2O5 + CaO = Ca3(PO4)2 - фосфат кальция.
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