составьте уравнения возможных реакций,согласно правилу. Основные и кислотные оксиды взаимодействуют друг с другом при этом образуются соли. 1)SO3 + NA2O 2)K20 + MG0 3)CAO+ CO2 4)N2O5 + BAO 5)SIO2 + P2O5 6)P2O5 + CAO

Химия

составьте уравнения возможных реакций,согласно правилу. Основные и кислотные оксиды взаимодействуют друг с другом при этом образуются соли. 1)SO3 + NA2O 2)K20 + MG0 3)CAO+ CO2 4)N2O5 + BAO 5)SIO2 + P2O5 6)P2O5 + CAO

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